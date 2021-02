Πολιτική

Χαϊκάλης προς Μητσοτάκη: Να ανακαλέσετε τον υπαινιγμό στο πρόσωπό μου

Οργισμένη αντίδραση στην αναφορά που έγινε σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ο Παύλος Χαϊκάλης ζητά με δήλωσή του να ανακαλέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον υπαινιγμό στο πρόσωπό του, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση «διερωτώμαι, αν ο χαρακτηρισμός που θα ταίριαζε στην περίπτωσή σας είναι εκείνος του “κοινού συκοφάντη”;»

Όπως αναφέρει ο κ. Χαϊκάλης: «Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πολιτική αντιπαράθεσή του με τον κ. Τσίπρα, δεν δίστασε να με κατονομάσει αφήνοντας ευθέως προσωπικές αιχμές για την ηθική μου ακεραιότητα. Επειδή κ. Μητσοτάκη δεν είμαστε όλοι ίδιοι και σε κάθε περίπτωση καταδικάζω απερίφραστα τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Επειδή δεν έχω μέχρι σήμερα πληροφορηθεί από κανένα αρμόδιο όργανο τί ακριβώς μου προσάπτεται. Επειδή έχετε χρέος εκ της θέσεώς σας να προασπίσετε το κράτος δικαίου κι όχι να υιοθετείτε και να αναπαράγετε δήθεν καταγγελίες χωρίς να γνωρίζετε καν το περιεχόμενό τους. Σας καλώ όπως ανακαλέσετε τον φτηνό υπαινιγμό στο πρόσωπό μου άλλως, διερωτώμαι, αν ο χαρακτηρισμός που θα ταίριαζε στην περίπτωσή σας είναι εκείνος του “κοινού συκοφάντη”;»

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή σε ανακοίνωση με την οποία το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού απαντούσε στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με τις αιχμές για την υπόθεση Λιγνάδη, αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Είναι πραγματικά χυδαίο να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να εκμεταλλευθεί όσα σοκαριστικά έρχονται στο φως, δίνοντάς τους κομματικό χρώμα. Ζήτησε κανείς ευθύνες από τον κ. Τσίπρα για τον κ. Χαϊκάλη που με την υπογραφή του τον διόρισε Υπουργό; Του ζήτησε ευθύνες για τον κ. Κιμούλη που η Κυβέρνησή του διόρισε σε θέσεις ευθύνης;»