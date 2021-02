Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της.

Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Αριστοξένου, στο Παγκράτι.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστό αν μέσα στο διαμέρισμα υπάρχουν ένοικοι, ούτε τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε η φωτιά.