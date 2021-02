Πολιτισμός

Πέθανε ο Αρτούρο ντι Μόντικα (εικόνες)

Έφυγε από τη ζωή, νικημένος από τον καρκίνο. Ποιο έργο του τον έκανε διάσημο σε όλον τον κόσμο.

Ο γλύπτης Αρτούρο ντι Μόντικα, από τη Σικελία, που φιλοτέχνησε τον διάσημο μπρούτζινο ταύρο, σύμβολο της Γουόλ Στριτ στη Νέα Υόρκη, απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Αρτούρο ντι Μόντικα, που πέθανε στην οικία του στη Βιτόρια, κοντά στη Ραγκούσα, στη νότια Σικελία «έδινε μάχη εδώ και χρόνια με τον καρκίνο και η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες», σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Ο Σικελός γλύπτης είναι διάσημος κυρίως για το επιβλητικό γλυπτό ενός ταύρου που δημιούργησε από μπρούντζο, βάρους 3,2 τόνων (4,9 μέτρων μήκους και 3 μέτρων ύψους), που είχε τοποθετηθεί κοντά στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Το γλυπτό, που ονομάστηκε “Charging Bull” στα αγγλικά, είχε φιλοτεχνηθεί από τον καλλιτέχνη και είχε χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο, με ένα κόστος 350.000 δολαρίων εκείνη την εποχή.

Ο ταύρος είχε εγκατασταθεί, παρανόμως, μπροστά από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά το χρηματιστηριακό κραχ του 1987, ως ένα σύμβολο της «ισχύος και της δύναμης του λαού». Ο Αρτούρο ντι Μόντικα είχε μεταφέρει με φορτηγό το γλυπτό του τον Δεκέμβριο του 1989 στο Κάτω Μανχάταν και το είχε τοποθετήσει κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ως ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τους Νεοϋορκέζους.

Έπειτα από εβδομάδες αντιπαράθεσης, ο ταύρος έγινε τελικά αποδεκτός από την πόλη της Νέας Υόρκης, που του βρήκε τη σημερινή θέση του, το 1989, στα βόρεια του πάρκου Μπόουλινγκ Γκριν, στη διασταύρωση του Μπρόντγουεϊ.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στη La Repubblica, ο γλύπτης είχε αφηγηθεί το πως “γεννήθηκε” η ιδέα του γλυπτού του: «Ήταν μια περίοδος κρίσης, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης είχε καταγράψει πτώση, σε μία νύχτα, άνω του 20% (…). Με κάποιους φίλους, διερωτήθηκα τι μπορούσα να κάνω για την πόλη μου. Είμαι σίγουρα από τη Βιτόρια, όμως έζησα περισσότερα από 40 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Τότε, μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω έναν ταύρο, την εικόνα του Χρηματιστηρίου που ανεβαίνει: όλο αυτό έπρεπε να είναι ένα αστείο, μια πρόκληση. Κι όμως έγινε κάτι το σοβαρό!».

«Μου είπαν ότι μετά το Άγαλμα της Ελευθερίας, ο “Charging Bull”, δύο βήματα από τον “ναό” της παγκόσμιας οικονομίας, είναι το αξιοθέατο με τις περισσότερες επισκέψεις στη Νέα Υόρκη. Ξεπέρασε ακόμη και το Empire State Building», έλεγε χαρούμενος.