Αθλητικά

Η Εθνική πόλο προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πολίστες μας «έπνιξαν» τη «ρωσική αρκούδα» και θα δώσουν το «παρών» στο μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη.

Πιστή στο Ολυμπιακό ραντεβού της αποδείχθηκε και πάλι η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών. Νικώντας 13-10 τη Ρωσία στον ημιτελικό του προ-ολυμπιακού τουρνουά του Ρότερνταμ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο και θα δώσει για 11η συνεχόμενη φορά (16η συνολικά) το «παρών» στο μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη.

Το «καυτό» χέρι του Άγγελου Βλαχόπουλου (πέντε γκολ), ένα καθοριστικό τέρμα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στην εκπνοή της τρίτης περιόδου και κάποιες σημαντικές αποκρούσεις του Μάνου Ζερδεβά έδωσαν τη νίκη στην παθιασμένη ελληνική ομάδα, που αύριο (21/2, 17:00) θα διεκδικήσει την πρώτη θέση του τουρνουά, με αντίπαλο το Μαυροβούνιο.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, είναι υποχρεωμένη να κυνηγήσει μία μεγάλη έκπληξη, απέναντι στη «χρυσή» Ολυμπιονίκη Κροατία, για να πάρει το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο για το Τόκιο.

Οι πέντε αποκρούσεις του Μάνου Ζερδεβά στα πρώτα 5,5 λεπτά του αγώνα, έδωσαν την απαραίτητη ώθηση -αγωνιστική και ψυχολογική- στην εθνική, που βρήκε λύσεις στην επίθεση και προηγήθηκε 4-1.

Οι Ρώσοι όμως έκλεισαν την πρώτη περίοδο με δύο αναπάντητα γκολ και μείωσαν σε 4-3, εξουδετερώνοντας το καλό ξεκίνημα των διεθνών. Ο Βλαχόπουλος με ωραίο γκολ, μετά από μπάσιμο και ασίστ του Φουντούλη, «ξεκόλλησε» προσωρινά την ελληνική ομάδα, αλλά ο Χάρκοφ με δύο διαδοχικά τέρματα (το δεύτερο στην κόντρα) έφερε το ματς «στα ίσια».

Μετά από τρεις σερί αποτυχημένες προσπάθειες στον παίκτη παραπάνω, ο Γενηδουνιάς κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό πλεονέκτημα και να διαμορφώσει το 6-5 του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο τα γκολ έρχονταν το ένα πίσω από το άλλο, με την εθνική να ξεφεύγει με 9-7 και 10-8 και τη Ρωσία να «απαντάει», πότε στον παίκτη παραπάνω (όπου ήταν πολύ αποτελεσματική ως τότε) και πότε από την περιφέρεια.

Ο Παπαναστασίου σκόραρε σχεδόν σε «νεκρό χρόνο» για το 11-9 και αυτή η φάση αποδείχθηκε κομβική. Στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου η ελληνική ομάδα έβγαλε δύο διαδοχικές άμυνες με παίκτη λιγότερο, ο Βλαχόπουλος πέτυχε σε παραπάνω το πέμπτο προσωπικό του τέρμα και ο Φουντούλης στην κόντρα ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 13-9, 5΄50΄΄ πριν τη λήξη.

Από κει και μετά, μία ομάδα με την εμπειρία της εθνικής δεν θα μπορούσε να απειληθεί. Παρότι ο Χάρκοφ, κι αυτός με το πέμπτο του γκολ, μείωσε σχετικά γρήγορα, οι διεθνείς διαχειρίστηκαν το προβάδισμα και η κόρνα της γραμματείας τους βρήκε να πανηγυρίζουν τη μεγάλη πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 2-2, 5-4, 2-1

Διαιτητές: Γουίλις (Ν. Αφρική), Μαργκέτα (Σλοβενία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης, Καπότσης 1, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 2, Μουρίκης, Κολόμβος, Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 5, Γαλανίδης

ΡΩΣΙΑ (Σεργκέι Εβστιγκνέεφ): Κοστρόφ, Σούτσκοφ, Κισέλεφ 1, Ντερεβιάνκιν, Ασάεφ 1, Χάρκοφ 5, Μερκούλοφ 2, Ναγκάεφ 1, Πρόνιν, Χολόντ, Λισούνοφ, Σεπέλεφ, Ιβάνοφ