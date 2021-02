Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: το εμβόλιο της Pfizer αποτελεσματικό κατά 95,8%

Τα νέα δεδομένα από το Ισραήλ για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Pfizer.

Το ισραηλινό υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο εμβολιασμός με τις δύο δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech είναι 95,8% αποτελεσματικός κατά της προσβολής από τον κορονοϊό.

Το εβραϊκό κράτος ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου μεγάλη εκστρατεία εμβολιασμού, η οποία θεωρείται μια από τις ταχύτερες παγκοσμίως, χάρη σε μια συμφωνία με την Pfizer που επιτρέπει στο Ισραήλ να λαμβάνει γρήγορα εκατομμύρια δόσεις με αντάλλαγμα βιοϊατρικά δεδομένα για την επίδραση του εμβολίου.

Μέχρι σήμερα, 4,25 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ισραήλ (από έναν πληθυσμό εννέα εκατομμυρίων) έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου αυτού, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας. Μεταξύ αυτών, 2,88 εκατομμύρια έλαβαν και την απαραίτητη δεύτερη δόση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το εμβόλιο έδειξε ότι είναι αποτελεσματικό κατά 95,8% στην πρόληψη της μόλυνσης από τον κορονοϊό, δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό με τη δεύτερη δόση, κατά 99,2% στην πρόληψη σοβαρών μορφών της νόσου και 98,9% στην πρόληψη θανάτου.

Τα δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν έως τις 13 Φεβρουαρίου, έδειξαν ότι ο εμβολιασμός είναι επίσης αποτελεσματικός μία εβδομάδα μετά τη χορήγηση της δεύτερης δόσης: κατά 91,9% στην πρόληψη μόλυνσης από τον ιό, κατά 96,4% στην αποτροπή των σοβαρών μορφών της νόσου και κατά 94,5% στην πρόληψη θανάτου.

"Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τον εμβολιασμό όλου του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, γεγονός που θα μας επιτρέψει να ξαναβρούμε τις συνήθειές μας που μας λείπουν", δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας, Χέζι Λεβί, σε ανακοίνωση.

Το Ισραήλ έχει καταγράψει επισήμως περισσότερα από 744.000 κρούσματα Covid-19, εκ των οποίων περισσότεροι από 5.500 θάνατοι από την αρχή της πανδημίας.