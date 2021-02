Κόσμος

Τραμπ: Πρώτη ομιλία μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο

Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να μιλήσει για τη μετανάστευση και τις "καταστροφικές πολιτικές" του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν στο θέμα αυτό.

O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο από το Ορλάντο της Φλόριντα, στην πρώτη του ομιλία μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου.

Η ομιλία του πρώην προέδρου έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του Συνεδρίου Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC) που θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα γνωστό από συνεργάτες του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει για "το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του συντηρητικού κινήματος", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται επίσης να μιλήσει για τη μετανάστευση και τις "καταστροφικές πολιτικές" του διαδόχου του Τζο Μπάιντεν στο θέμα αυτό, σύμφωνα πάντα με συνεργάτες του.