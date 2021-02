Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: διαδηλώσεις για το αυστηρό lockdown

Στους δρόμους πολλών πόλεων βγήκαν οι Γερμανοί, αντιδρώντας στα αυστηρά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση.

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Σάββατο σε διαδηλώσεις σε γερμανικές πόλεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού. Περίπου 580 άνθρωποι συμμετείχαν σε «σιωπηλή πορεία» στο Βερολίνο, κατά υπολογισμούς της γερμανικής αστυνομίας.

Στο Αμβούργο και στη Δρέσδη, έγιναν αυτοκινητοπορείες υπό το λάβαρο της οργάνωσης Querdenken. Η οργάνωση, το όνομα της οποίας θα μπορούσε να αποδοθεί ως «παράλληλη σκέψη», προσελκύει διάφορους υποστηρικτές από εκ πρώτης όψεως αντιτιθέμενες πλευρές του πολιτικού φάσματος, που υποστηρίζουν ότι τα περιοριστικά μέτρα παραβιάζουν δικαιώματα των πολιτών.

Αντιδιαδηλωτές κατέβηκαν επίσης μαζικά στους δρόμους. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις ήταν ειρηνικές. Στο Βερολίνο είχαν εκφράσει πρόθεση, κατά τους διοργανωτές, να λάβουν μέρος στην πορεία περίπου 1.000 άνθρωποι.

Κατά μήκος της διαδρομής, κάτοικοι φώναζαν και σφύριζαν από τα μπαλκόνια τους, αποδοκιμάζοντας την κινητοποίηση. Ορισμένοι από τους αντιδιαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «έξω οι ναζί», ενώ άλλοι χτύπαγαν μαγειρικά σκεύη. Πάντως γενικά δεν υπήρξαν επεισόδια.

Περίπου 220 αυτοκίνητα σχημάτισαν πομπή στο Αμβούργο (δυτικά) σε ένδειξη εναντίωσης στα μέτρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στα οχήματα είχαν τοποθετηθεί πανό με συνθήματα όπως «ανάσανε ελεύθερα, σκέψου ελεύθερα» ή «θεμελιώδη δικαιώματα, όχι δικαίωμα στον εμβολιασμό».

Ποδηλάτες αντιδιαδηλωτές πάντως σταμάτησαν την πορεία αρκετές φορές. Τουλάχιστον ένας από τους αντιδιαδηλωτές συνελήφθη. Στη Δρέσδη (ανατολικά), 482 οχήματα πήραν μέρος στην αυτοκινητοπορεία, σύμφωνα με την αστυνομία.