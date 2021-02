Κοινωνία

Εμπρησμοί αυτοκινήτων στην Αθήνα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για δύο διαφορετικές περιπτώσεις εμπρησμών αυτοκινήτων στο κέντρο της Αθήνας.

(φωτό αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα ξημερώματα, για δύο διαφορετικές περιπτώσεις εμπρησμών αυτοκινήτων.

Στην πρώτη περίπτωση, αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Αριστοβούλου, στα Πετράλωνα Αττικής. Η φωτιά κατασβέσθη λίγη ώρα αργότερα αφού επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Λίγη ώρα αργότερα η Υπηρεσία ενημερώθηκε για εμπρησμό δύο αυτοκινήτων επί της οδού Μιχαλακοπούλου στον δήμο της Αθήνας.

Η Πυροσβεστική έφθασε στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα, θέτοντας υπό έλεγχο τη φωτιά.