Δημήτρης Λιγνάδης: στον εισαγγελέα ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης

Η δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του αφορά δύο περιπτώσεις βιασμού. Τι δήλωσε ο δικηγόρος του. «H Δικαιοσύνη έχει πλέον το λόγο» αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την πόρτα του εισαγγελέα θα περάσει σήμερα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται στη ΓΑΔΑ.

Ειδικότερα, μετά την γνωστοποίηση για την έκδοση του εντάλματος, ο Δημήτρης Λιγνάδης παρουσιάστηκε αυτοβούλως μαζί με τον συνήγορο του, λίγο πριν από τις 19.00 στην Ασφάλεια Αττικής, όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη.

Σημειώνεται ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, είχε μεταβεί στην Ασφάλεια και νωρίτερα, προκειμένου να ενημερωθεί αν είχε εκδοθεί ένταλμα σε βάρος του, αλλά αμέσως μετά, αφού τον ενημέρωσαν ότι μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχαν εκδοθεί κάποια διωκτικά έγγραφα, αποχώρησε δηλώνοντας ότι ήταν στην διάθεση των αρχών.

Έπειτα από την κατάθεση στον Εισαγγελέα, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία συμφώνησε στην έκδοση του εντάλματος σύλληψης εναντίον του. Μέσα σε πέντε ημέρες θα πρέπει να απολογηθεί και τότε θα αποφασιστεί αν θα κριθεί προφυλακιστέος ή όχι.

Η δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του αφορά δύο περιπτώσεις βιασμού εκ των οποίων η μία είναι εκείνη που καταγγέλθηκε με την χθεσινή μήνυση από 25χρονο αλλοδαπό. Από την εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε από τους Εισαγγελείς Κώστα Σπυρόπουλο και Νίκο Στεφανάτο εντοπίστηκε και η δεύτερη υπόθεση βιασμού, η οποία προέκυψε από την πρώτη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του καλλιτέχνη με την πράξη σε βάρος του μηνυτή να έχει παραγραφεί. Ενεργή ωστόσο είναι η πράξη που καταγγέλθηκε στην Εισαγγελία μετά από εκείνη την προσφυγή.

«Θα προσαχθεί ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, θα λάβουμε τη δικογραφία και θα μελετήσουμε τα αντίγραφα. Εξ όσων γνωρίζω είναι για βιασμό (η κατηγορία). Αρνείται όλες αυτές τις κατηγορίες. Περισσότερα θα πούμε τις επόμενες ημέρες» δήλωσε ο δικηγόρος του, Δημήτρη Λιγνάδη, Νίκος Γεωργουλέας.

«H Δικαιοσύνη έχει πλέον το λόγο. Είμαστε βέβαιοι ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι χρειαστεί προκειμένου να έρθουν όλα στο φως σε αυτή την πολύ σκοτεινή υπόθεση και να αποδοθεί δικαιοσύνη» αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης με αφορμή την σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη. Η χώρα έχει κράτος Δικαίου και η κυβέρνηση θα συνδράμει, με όποιο τρόπο της ζητηθεί, θέτοντας στη διάθεση των δικαστικών αρχών τις υπηρεσίες της. Υποθέσεις τέτοιου είδους δεν έχουν κομματικό χρώμα. Είναι καθήκον όλων των πολιτικών δυνάμεων να συνεργαστούν, ώστε να αντιμετωπιστούν νοσηρά φαινόμενα, όπως αυτά που καταγγέλλονται. Είναι ευθύνη και καθήκον μας απέναντι στα θύματα. Η σιωπή που επικρατούσε για τόσα χρόνια έσπασε. Ήρθε η ώρα της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.