ΕΟΤ: Καμπάνια διαρκείας για τη νέα χρονιά

Πέραν της κεντρικής καμπάνιας προβολής, θα υπάρξουν και άλλες 4 μικρότερες που θα προβάλλουν τη γαστρονομία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό υπαίθρου αλλά και τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Ως επιταχυντής εξελίξεων στο μέτωπο της προβολής και διαφήμισης της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα η πανδημία, με τον ΕΟΤ, σε πρώτο πλάνο, να απαντά για πρώτη φορά με καμπάνια διαρκείας, η οποία θα εκκινήσει μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης, εστιάζει στο τριετές στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της Ελλάδας, που έχει εκπονήσει ο ΕΟΤ και δίνει το στίγμα των δράσεων του οργανισμού το επόμενο διάστημα στο σκέλος της προβολής. Παράλληλα εμπειρογνώμονες του κλάδου της επικοινωνίας και της διαφήμισης μεταφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως απαντούν στις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία στον επιχειρηματικό στίβο.

Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Αυτό που χαρακτηρίζει τον ΕΟΤ αυτή την περίοδο είναι η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φραγκάκης. «Από μόνο του το γεγονός ότι ο ΕΟΤ έχει καταρτίσει ένα τριετές στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού, που όχι μόνο θα εστιάσει σε μια καμπάνια για το 2021, αλλά θα είναι ένας οδικός χάρτης για το πως κινηθούμε και τα επόμενα χρόνια, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν», αναφέρει ο κ. Φραγκάκης. Στην πράξη το νέο διαφημιστικό πρόγραμμα του ΕΟΤ, που θα προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, συμπληρώνει.

Προβολή διαρκείας

Φέτος η καμπάνια προβολής της Ελλάδας δεν θα είναι δίμηνη και τρίμηνη, όπως στο παρελθόν, αλλά θα είναι εξάμηνη και οκτάμηνη, υπογραμμίζει ο κ. Φραγκάκης και προσθέτει πως η ένταση της θα αυξομειώνεται, όποτε χρειάζεται ανάλογα με τη ζήτηση αλλά και τις χώρες στόχευσης. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της καμπάνιας, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα είναι έτοιμο μέχρι τα τέλη Μαρτίου και η εκκίνηση της θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, πως η διαφημιστική εκστρατεία για παράδειγμα στο Ισραήλ θα ξεκινήσει νωρίτερα, αφού τα νέα στο μέτωπο του εμβολιασμού είναι πολύ ενθαρρυντικά, εξήγησε.

Δίνοντας το στίγμα του μηνύματος που θα εκπέμψει εφέτος η Ελλάδα στις αγορές του κόσμου, ο κ. Φραγκάκης επεσήμανε ότι αυτό συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον επισκέπτη, όλες τις εποχές του χρόνου. Μάλιστα αποκάλυψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι πέραν της κεντρικής καμπάνιας προβολής, θα υπάρξουν και άλλες 4 μικρότερες (Micro Campaigns), που θα προβάλλουν τη γαστρονομία, τον θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό υπαίθρου αλλά και τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.

Παρών ο ΕΟΤ στην ΙΤΒ 2021 με 2150 επιχειρήσεις

Στο μεταξύ το πρόγραμμα προβολής και διαφήμισης της Ελλάδας στο εξωτερικό περιλαμβάνει και συμφωνίες για προγράμματα συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρίες και διοργανωτές ταξιδίων (tour operators), όπως είπε ο κ. Φραγκάκης, αφού ο στόχος είναι η Ελλάδα το 2021 είναι να πάει καλύτερα από το 2020 σε ό,τι αφορά τα τουριστικά της μεγέθη. Υπο το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα μέσω του ΕΟΤ θα είναι παρούσα στο σημαντικότερο ραντεβού του παγκόσμιου τουρισμού, την ΙΤΒ 2021, που φέτος θα διεξαχθεί ψηφιακά και όχι με φυσικά περίπτερα στο Βερολίνο. Για την ΙΤΒ 2021 που διεξάγεται από τις 9 με 13 Μαρτίου, ο ΕΟΤ θα είναι παρών με 250 επιχειρήσεις, ενώ σε συνεργασία με το ΞΕΕ θα παρουσιαστεί ειδική θεματική για τα ελληνικά μπουτίκ ξενοδοχεία. Την ίδια στιγμή θα γίνει και ειδική παρουσίαση 20 ελληνικών Start Up εταιριών, που εξάγουν καινοτόμα τουριστικά προϊόντα.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «ζεσταίνουν τις μηχανές»

Παραμένοντας στο μέτωπο της προβολής και διαφήμισης, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «ζεσταίνουν τις μηχανές τους» για τη νέα χρονιά ευελπιστώντας σε μια καλή χρονιά. Στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης από το τμήμα μάρκετιγκ και επικεφαλής επικοινωνίας του ξενοδοχειακού ομίλου Metaxa Hospitality Group σημειώνει ότι ο όμιλος ήδη έχει έχει καταρτίσει τον προγραμματισμό του στο σκέλος των πωλήσεων και του μάρκετιγκ. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες ξεκινάει ημέρες καριέρας για την αναζήτηση του προσωπικού που θα στελεχώσει τα ξενοδοχεία του ομίλου, καθώς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα ανοίξουν όλες οι μονάδες του ομίλου.

Ο κ. Τριανταφύλλης δίνοντας το στίγμα των αλλαγών που έχει επιφέρει η πανδημία στο μέτωπο της προσέλκυσης επισκεπτών τονίζει ότι πλέον όλα θα κριθούν στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής έως και 3 ημέρες νωρίτερα, πριν την έλευση του επισκέπτη στον επιθυμητό προορισμό. Δηλαδή, ο υποψήφιος επισκέπτης μπορεί να κλείσει το ταξίδι του για την Κρήτη, ακόμα και την Πέμπτη και να ταξιδεύσει το Σάββατο. Αυτό αναφέρει ο κ. Τριανταφύλλης θα είναι πολύ συχνό εφέτος ειδικά για προορισμούς που απέχουν 2 με 3 ώρες με το αεροπλάνο.

Από το Dreaming στο Planning με κατάληξη το Booking....

«Ο καταναλωτής είναι σε μια παρατεταμένη περίοδο ονειροπόλησης διακοπών (Dreaming) και ελπίζουμε να περάσει στο σχεδιασμό αυτών (Planning) και "ξαφνικά" να κάνει την κράτηση (Booking)» υπογραμμίζει ο κ. Τριανταφύλλης θέλοντας να περιγράψει πόσο δύσκολο είναι μια τουριστική επιχείρηση να προσαρμοστεί σ΄ αυτό το μοντέλο. Υπό αυτές τις συνθήκες τονίζεται ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποια εταιρία να ακολουθήσει έναν σχεδιασμό συγκεκριμένο και οι περισσότεροι παρακολουθούν έρευνες, τάσεις και πάνε βήμα-βήμα, αφού δύσκολα μπορεί να «πατήσει» κάποιος σε ένα συγκεκριμένο πλάνο πωλήσεων και μάρκετιγκ. Για τον κ. Τριανταφύλλη πάντως, ο ρόλος των μεγάλων οργανωτών ταξιδίων-γραφείων (Tour Operators) σε αυτές τις συνθήκες καταγράφεται πολύ σημαντικός, καθώς προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά στον υποψήφιο τουρίστα. Πλέον όλοι αναζητάνε εγγύηση ασφάλειας και αν κάτι δεν πάει καλά στο ταξίδι, ο πελάτης θα ξέρει που θα αναζητήσει ευθύνες.

Σημασία δεν έχει μόνο τί θα πεις στους εν δυνάμει ταξιδιώτες, αλλά και πώς θα τους το πεις

Στον «πελάτη» εστιάζει και ο Μάκης Μπίτζιος, γενικός διευθυντής εταιρίας συμβούλων τουρισμού Remake Marketing, σε δήλωση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η πανδημία ξεκίνησε ως μία υγειονομική κρίση, εξελίχθηκε τάχιστα σε οικονομική και τώρα πλέον έχει μετατραπεί και σε βαθιά ψυχολογική κρίση. Υπό το πρίσμα αυτό, σημασία δεν έχει μόνο τί θα πεις στους εν δυνάμει ταξιδιώτες, αλλά και πώς θα τους το πεις», αναφέρει. Εχοντας στο χαρτοφυλάκιο της η Remake δήμους σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Σποράδες ο κ. Μπίτζιος παρουσιάζει το νέο μοντέλο διαχείρισης της μετά covid περιόδου που εφαρμόζει. Το ονομάζει «Ε.Λ.Α.Δ.Α.» που προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Ειλικρίνεια, Λογική, Ασφάλεια, Δημιουργικότητα, και Αισιοδοξία, όπως εξηγεί. Ειλικρίνεια σημαίνει να επικοινωνείς την αλήθεια, σε ένα επιφυλακτικό ταξιδιωτικό κοινό. Η Λογική αφορά στην κατανόηση των αναγκών του τουρίστα. Η Ασφάλεια συνδέεται με την υγειονομική ετοιμότητα. Η Δημιουργικότητα εστιάζει σε νέα ειδικά τουριστικά προϊόντα και την αειφορία. Τέλος, η Αισιοδοξία συνεπάγεται θετική ενέργεια, πρωτεύον στοιχείο στον Τουρισμό. Πέντε λέξεις, πέντε «πυλώνες» που δημιουργούν ένα διαφορετικό «οικοδόμημα» για τη στρατηγική του κάθε προορισμού, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μπίζιος.