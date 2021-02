Κοινωνία

Τροχαίο με ανήλικη οδηγό υπό μέθη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με "πρωταγωνίστρια" ένα ανήλικο κορίτσι, σημειώθηκε χθες το βράδυ στους Βώρους του Δήμου Φαιστού, στη Μεσαρά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μόλις 13 χρονών κοπέλα, η οποία ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε με το μηχανάκι που οδηγούσε πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η 13χρονη, μεταφέρθηκε αρχικά για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

