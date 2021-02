Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: χτίσιμο αφορολογήτου και με χάρτινες αποδείξεις

Τι είπε ο υπουργός για το νέο σύστημα οικοδόμησης του αφορολογήτου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για 60 έως 72 δόσεις στην Εφορία. Αποτελεί ή όχι φορολογικό εισόδημα η επιστρεπτέα προκαταβολή;

Την αγωνία του αλλά και τη “λαχτάρα” του για το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων την 1η Μαρτίου εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

“Η δική μου η αγωνία είναι πόσο θα κρατήσει αυτό το τελευταίο lockdown ώστε ταυτόχρονα με την έξοδο από την πανδημία να έχουμε δημοσιονομικά που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη” είπε χαρακτηριστικά.

Σε ότι αφορά τα τεκμήρια, η ουσία αυτή που πρέπει να δει κανείς , όπως είπε, είναι πώς θα αντιμετωπιστούν τα έσοδα των πολιτών που ήρθαν από το κράτος, τα οποία είναι αφορολόγητα.

Παράλληλα, ο κ. Σκυλακάκης αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ότι εξετάζεται ένα νέο σύστημα οικοδόμησης του αφορολογήτου, ώστε πέραν των αποδείξεων των ηλεκτρονικών συναλλαγών να υπολογίζονται και οι αποδείξεις πληρωμής με μετρητά, εφόσον εκείνες κατατεθούν στην Εφορία.

Πρόσθεσε δε ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν αποτελεί φορολογικό εισόδημα, αφού όπως είπε, μέσα σε κάθε κρατική ενίσχυση υπάρχει η σημείωση ότι δεν φορολογείται. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το τμήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής που θα χαριστεί σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες θα είναι αφορολόγητο. Άφησε ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν παρεμβάσεις στο όριο του 30% του εισοδήματος για τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές δαπάνες του φορολογικού έτους 2020, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις.

Για το κομμάτι των τεκμηρίων τόνισε ότι είναι δύσκολο θέμα δημοσιονομικά και ότι το 2022 θα γίνουν κινήσεις με στόχο οι αυθαίρετες διατάξεις να περιορίζονται και να υποκαθίστανται από μέτρα που στηρίζονται σε ηλεκτρονικούς ελέγχους. Σημείωσε ακόμα ότι για τους Θεσμούς δεν είναι εφικτό το μέτρο της αποπληρωμής χρεών στην Εφορία σε 240 δόσεις, καθώς απαιτούν λιγότερο χρόνο. Έτσι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για 60 έως 72 δόσεις στην Εφορία. Δήλωσε ότι οι επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα κρατήσουν και μετά τη λήξη της πανδημίας, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Τέλος, σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει ξεδιπλώσει το 95% των μέτρων που θα εφαρμοστούν, ενώ το υπόλοιπο θα δοθεί μόλις τελειώσει η πανδημία. Εξήγησε ότι τα μέτρα αυτά που θα ανακοινωθούν θα είναι μέτρα προσωρινού χαρακτήρα καθώς για μέτρα μόνιμου χαρακτήρα πρέπει να γίνουν γνωστά: πόσο ήταν η ύφεση πέρσι, πόσο κράτησε το τελευταίο lockdown και το τι θα κάνουν στην Ευρώπη, αφού υπάρχει ασάφεια για τους δημοσιονομικούς κανόνες που θα εφαρμόσουν το 2022.