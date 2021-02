Αθλητικά

Λεωνίδας Σωπρανίδης: παγκόσμιος πρωταθλητής παρά τον διαβήτη

Είναι ο μοναδικός διαβητικός, επαγγελματίας πυγμάχος, δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος και παγκόσμιος πρωταθλητής στην τρίτη θέση.

Ο Λεωνίδας Σωπρανίδης είναι επαγγελματίας πυγμάχος. Όταν ήταν δύο ετών έπεσε σε κώμα.

Οι γιατροί είπαν ότι έζησε από θαύμα και ότι είναι απίθανο να ζήσει χωρίς προβλήματα υγείας και να καταφέρει να αθληθεί.

Σήμερα, είναι ο μοναδικός διαβητικός, επαγγελματίας πυγμάχος, δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδος και παγκόσμιος πρωταθλητής στην τρίτη θέση.

Πήρε μεταγραφή κι εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ομάδα της Αμερικής.