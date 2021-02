Κόσμος

Κυπριακό: Επικοινωνία Αναστασιάδη - Φον Ντερ Λάιεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις εξελίξεις στο Κυπριακό και θέματα πανδημίας συζήτησαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τι συμφώνησαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους είχαν ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό με αφορμή την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά και με στόχο την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της ΕΕ.

Οι δυο τους συμφώνησαν στην ανάγκη εκπροσώπησης της ΕΕ στην εν λόγω διάσκεψη, αλλά και ουσιαστικής εμπλοκής της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, λαμβάνοντας υπόψη, ανάμεσα σε άλλα, και το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα συνεχίσει να είναι και μετά από μια ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη όπως η Κύπρος συνεχίσει να είναι ένα λειτουργικό και αξιόπιστο κράτος μέλος της ΕΕ.

Σε γραπτή του δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η κα φον ντερ Λάιεν αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις σε σχέση με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένεται να συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ανάγκη όπως η Τουρκία, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, αποδείξει στην πράξη τη δημόσια εκφρασθείσα θέση της για ενίσχυση των ευρωτουρκικών σχέσεων οι οποίες δεν θα ξεφεύγουν του πλαισίου της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας, ενώ παράλληλα θα έχουν συνέπεια και διάρκεια.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κα φον ντερ Λάιεν αντάλλαξαν απόψεις για την παρούσα κατάσταση σε σχέση με την πανδημία του κορονοϊού, με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να εκφράζει τις ευχαριστίες του για τον ρόλο και τη στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ιδιαίτερα η Πρόεδρος της και η Επίτροπος για την Υγεία κα Στέλλα Κυριακίδου, στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη τόσο για αντιμετώπιση της πανδημίας όσο και για την επίτευξη του στόχου για τον εμβολιασμό των Ευρωπαίων πολιτών.