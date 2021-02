Οικονομία

Καφούνης: θεωρώ ότι το λιανεμπόριο θα ανοίξει την επόμενη Δευτέρα

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών μίλησε για το άνοιγμα του λιανεμπορίου, που φαίνεται ότι δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί.

Αισιόδοξος για το άνοιγμα του λιανεμπορίου εμφανίζεται ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης.

«Την ερχόμενη Δευτέρα θεωρώ ότι το λιανεμπόριο θα ανοίξει. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο του έχει προταθεί» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης στέκεται στο πλευρό της πραγματικής οικονομίας, και οι προσπάθειες όλων είναι να επαναλειτουργήσουμε με ασφάλεια. Ανάλογα με την πορεία των κρουσμάτων θα προτείνουμε είτε με click away είτε με click inside» πρόσθεσε ο κ. Καφούνης μιλώντας στο Mega.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μπορούμε να ανοίξουμε την ερχόμενη Δευτέρα με ασφάλεια».