Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά σε διπλοκατοικία

Πύρινη "κόλαση" σε διπλοκατοικία. Τεράστιες καταστροφές.

Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα, σε διπλοκατοικία στο Αγγελοχώρι του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ η διπλοκατοικία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Έρευνα για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.