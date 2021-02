Κοινωνία

Περιστέρι: Καθηγητής κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά μαθητή του

Σοκάρει η νέα υπόθεση κακοποίησης παιδιού από τον καθηγητή του. Τι κατέθεσε ο ανήλικος. Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του εκπαιδευτικού.

Ακομα μια φρικιαστική υπόθεση κακοποίησης παιδιών έρχεται να προστεθεί στην εξωφρενική ιστορία των βορείων προαστίων, αυτή τη φορά στο Περιστέρι, όπου ένας 62χρονος εν ενεργεία καθηγητής σε σχολείο, συνελήφθη το Σάββατο έπειτα από καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση, που κατατέθηκε από τους γονείς 15χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο καθηγητής ειδικής αγωγής κακοποιούσε τον μαθητή επί επτά χρόνια, από όταν δηλαδή ο ανήλικος ήταν οκτώ χρονών, ενώ ο 62χρονος συνδεόταν και με μακρινή συγγένεια με την οικογένεια του μαθητή και για τον λόγο αυτό, ο ανήλικος πήγαινε αρκετές φορές στο σπίτι του καθηγητή, όπου και ασελγούσε σε βάρος του. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 15χρονος, ο 62χρονος φέρεται να τον κακοποίησε σπίτι του, ακόμα και μπροστά σε τέσσερα άλλα άτομα.

Οι αστυνομικοί που προχώρησαν στη σύλληψη του καθηγητή έπειτα από το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του, κατάσχεσαν επίσης τον υπολογιστή, αλλά και το κινητό του για να ερευνήσουν τις συνομιλίες του, αλλά και να διαπιστώσουν αν υπήρξαν και άλλα θύματα του 62χρονου.