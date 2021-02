Πολιτική

Σακελλαροπούλου: τα οχυρά πέφτουν όταν αγωνιζόμαστε με ομοψυχία

Μήνυμα ομοψυχίας από τα Ιωάννινα έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Μήνυμα ομοψυχίας και διαφύλαξης της ελευθερίας που χάρισαν στην χώρα μας, οι ηρωικά πεσόντες στους απελευθερωτικούς αγώνες, έστειλε από τα Ιωάννινα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου , η οποία τιμά με την παρουσία της, τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 108 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης, από τους Οθωμανούς.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Μπιζανομάχων δήλωσε:

«Σήμερα τιμώ όλους εκείνους που έπεσαν ηρωικά για να απελευθερώσουν την Ήπειρο, όλους εκείνους που συνέβαλαν, ώστε να ενσωματωθεί η πόλη των Ιωαννίνων στον εθνικό κορμό. Τους εθελοντές, τους αντάρτες, τους αξιωματικούς, τους απλούς στρατιώτες. Το παράδειγμά τους, μας εμπνέει και μας εμψυχώνει. Μας θυμίζει, ότι τα οχυρά πέφτουν όταν αγωνιζόμαστε με ομοψυχία και πίστη. Και μας καλεί να φανούμε αντάξιοι τους, διαφυλάσσοντας την ελευθερία που μας χάρισαν, εκπληρώνοντας τα ιδανικά για τα οποία θυσιάστηκαν».