Κοινωνία

Lockdown: Τρικούβερτο γλέντι με δεκάδες Ρομά (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Άλλο ένα γλέντι Ρομά, παρά τις απαγορεύσεις λόγω κορονοϊού. Επέμβαση της Αστυνομίας.

Τελειωμό δεν έχουν τα γλέντια των Ρομά στην Κάτω Αχαϊα παρά τις απαγορεύσεις λόγω κορονοϊού.

Για ακόμη μία φορά διοργανώθηκε γλέντι και για άλλη μια φορά παρενέβη η Αστυνομία μοιράζοντας πρόστιμα.

Παρά τις εκκλήσεις των τοπικών αρχών για τήρηση των υγειονομικών μέτρων και την αποφυγή συνωστισμού τα γλέντια στην συγκεκριμένη συνοικία συνεχίζονται.

Στο σημείο έσπευσαν περιπολικά και οι αστυνομικοί έκοψαν πρόστιμα και προχώρησαν σε προσαγωγές.

Πηγή: tempo24.gr