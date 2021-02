Κοινωνία

Απάτη με “μαϊμού” αγγελία στο διαδίκτυο για πώληση αυτοκινήτου

Το θύμα κατέθεσε εκατοντάδες ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του ζητήθηκε.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος αλλοδαπού από αστυνομικούς του τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, διότι ανήρτησε στο διαδίκτυο αγγελία πώλησης αγροτικού οχήματος, πείθοντας 58χρονο από την Πτολεμαΐδα να καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ ως προκαταβολή για την αγορά του, χωρίς ωστόσο αυτή να ολοκληρωθεί όπως είχε συμφωνηθεί.

Στη συνέχεια ο αλλοδαπός, αποπειράθηκε να αποσπάσει από τον 58χρονο ακόμη 1.560 ευρώ, χωρίς ωστόσο να πετύχει το σκοπό του.

Μετά από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτη, η οποία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας.