Λεωφόρος Πάρνηθος: απίστευτο μποτιλιάρισμα παρά το lockdown

Κάτοικοι της πρωτεύουσας βγήκαν για εκδρομή λόγω του καλού καιρού. Διέκοψε άρον άρον την κυκλοφορία η Τροχαία.

(φωτό αρχείου)

Σε διακοπή κυκλοφορίας στην λεωφόρο Πάρνηθος προχώρησε στις 11.30 η Τροχαία, λόγω αυξημένης κίνησης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΓΑΔΑ, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς καζίνο σε τρία σημεία, και συγκεκριμένα στο ύψος του τελεφερίκ και του ΟΤΕ, καθώς και στην συμβολή με την οδό Φιλίας των Λαών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στην απόφαση αυτή προχώρησε η τροχαία για λόγους ασφαλείας, καθώς λειτουργεί ακόμα μια λωρίδα στην λεωφόρο Πάρνηθος, επειδή δεν έχουν καθαρίσει τελείως τα χιόνια και παρατηρήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα από τους κατοίκους της πρωτεύουσας που βγήκαν για εκδρομή λόγω του καλού καιρού.

Στα παραπάνω σημεία γίνεται αναστροφή των οχημάτων.