Κοινωνία

Μπλόκο σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Ο έλεγχος των λιμενικών έβγαλε... λαβράκι. Από ποια χώρα προέρχονταν τα ναρκωτικά και ποιος ήταν ο προορισμός τους.

(φωτογραφία αρχείου)

Μπλόκο σε 148 κιλά ινδικής κάνναβης έκαναν χθες το βράδυ οι λιμενικοί, στην πύλη εισόδου του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, ενώ προχώρησαν και σε δύο συλλήψεις.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα στο φορτίο νταλίκας με βουλγαρικές πινακίδες, η οποία αποβιβάστηκε από το πλοίο που ήρθε από το Μπρίντιζι της Ιταλίας.

Σε έλεγχο του φορτίου που έγινε από τους λιμενικούς, εντοπίστηκαν 16 χάρτινα κιβώτια μέσα στα οποία υπήρχαν δέματα με την ινδική κάνναβη.

Τα ναρκωτικά και η νταλίκα κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθησαν ο οδηγός και ο συνοδηγός οι οποίοι είναι Έλληνες και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.