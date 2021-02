Κοινωνία

Χειροπέδες στον “Ομπρελάκια” που ξάφριζε επιβάτες στο “Ελ. Βενιζέλος”

Ο μυστηριώδης άντρας με αριστοτεχνικό τρόπο τσάντες και χειραποσκευές και εξαφανιζόταν.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας του αεροδρομίου "Ελ. Βενιζέλος" έπεσε ο μυστηριώδης κλέφτης αποσκευών με την... ομπρέλα.

Τα συνεχή περιστατικά κλοπών από επιβάτες ή επισκέπτες στο αεροδρόμιο ανησυχούσαν τους αστυνομικούς. Αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας καθώς και από τις συνεχείς περιπολίες τους - εντόπισαν τον βασικό ύποπτο.

Διαπίστωσαν ότι κατάφερνε να αφαιρεί τσάντες ή και αποσκευές από ανυποψίαστους πολίτες - σε χώρους αναμονής, χώρους εστίασης, παγκάκια και αλλού. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε τη λαβή της ομπρέλας του για να τραβά τις τσάντες.

Έτσι κατάφερνα να τον πιάσουν στα πράσα λίγο μετά τη αρπαγή πορτοφολιού με μεγάλο χρηματικό ποσό.

Είναι αλλοδαπός και στη κατοχή του βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό από διάφορα νομίσματα.

Εκτιμάται ότι από το καλοκαίρι έκανε αυτή τη δουλεία στο αεροδρόμιο, ενώ σε βάρος του υπάρχουν και κατηγορίες για κλοπές από τις αρχές του 2020.

Δηλώνει άεργος....αλλά προφανώς άλλη ήταν η δουλειά του.

Στο σπίτι του στην Αθήνα βρέθηκαν και 4 αλλοδαποί χωρίς να προκύπτει κάτι σε βάρος του με τους αστυνομικούς να μιλούν για σπίτι SAFE HOUSE, δηλαδή κατοικία κατάλυμα για παράνομους εισελθόντες στη χώρα μας.