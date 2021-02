Αθλητικά

Australian Open: ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τζόκοβιτς πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του και κατέκτησε για 9η φορά τον τίτλο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο τους Αυστραλιανού Οπεν. Ο Σέρβος σταρ διέλυσε στον τελικό τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και με το εμφατικό 7-5, 6-2, 6-2 σήκωσε το τρόπαιο.

Ο Τζόκοβιτς πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του και κατέκτησε για 9η φορά τον τίτλο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Παράλληλα έφτασε στον 18ο τίτλο Grand Slam στην καριέρα του.

Το εξαιρετικό σερί του Μεντβέντερ σταμάτησε στα 20 σερί παιχνίδια, καθώς τελευταία φορά είχε χάσει το Νοέμβριο του 2020.