Κορονοϊός - Κικίλιας: πιεζόμαστε στην Αττική - ανησυχία για το ΕΣΥ

Έκανε γνωστό ότι οδεύουμε προς τους 700.000 εμβολιασμούς, ενώ συνέστησε να επιδείξουμε προσοχή για άμεση επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το εμβολιαστικό κέντρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», όπου πραγματοποιούνται εμβολιασμοί πολιτών που έχασαν το ραντεβού τους εξαιτίας της κακοκαιρίας της περασμένης εβδομάδας.

Ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επισκέφθηκα σήμερα το εμβολιαστικό κέντρο στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο». Παρότι κανονικά δεν γίνονται εμβολιασμοί την Κυριακή, σήμερα εμβολιάζουμε τους συμπολίτες μας που έχασαν τα ραντεβού τους λόγω των καιρικών συνθηκών. Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. σήμερα και από αύριο Δευτέρα - και όλη την εβδομάδα - και στο Mega Center και στα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η κρατική μηχανή έδειξαν ότι στο κομμάτι των εμβολιασμών αντέδρασαν άμεσα, έτσι ώστε και να μην χαθούν δόσεις, κυρίως όμως να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συμπολιτών μας.

Είναι πολύ ευχάριστο για εμάς να ανακοινώνουμε ότι σήμερα οδεύουμε στους 700.000 εμβολιασμούς. Το πρόγραμμα προχωράει πολύ καλά και η μεγαλύτερη ικανοποίηση για τους εργαζόμενους στο Ε.Σ.Υ. και την οργανωμένη Πολιτεία είναι η θετική ανταπόκριση, τα χαμόγελα και η ικανοποίηση των συμπολιτών μας.

Έρχονται στα Νοσοκομεία μας, στα εμβολιαστικά κέντρα και παντού εμβολιάζονται με τάξη. Οι υγειονομικοί μας τους σέβονται, τους εξυπηρετούν, δεν υπάρχει ταλαιπωρία. Αυτό είναι ένα σημαντικό σήμα για την κοινωνία. Γιατί είμαστε εδώ για να υπηρετούμε την κοινωνία.

Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους εδώ στο «Ιπποκράτειο» για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν και στο πρόσωπό τους όλους τους εργαζομένους του Ε.Σ.Υ., που συνεχίζουν αδιάκοπα την προσπάθεια να νοσηλεύουν Covid αλλά και τα υπόλοιπα περιστατικά. Αυτό το Νοσοκομείο έχει μια πολύ σημαντική δράση σε πολλούς τομείς και ειδικότητες. Μια από αυτές είναι η καρδιολογία, σημαντική και καίρια.

Από την άλλη, θα ήθελα να πω ότι πράγματι μας ανησυχεί η πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως στην Αττική, και η αύξηση στις νοσηλείες Covid που επειδή είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, οδηγούν και στην αύξηση στις νοσηλείες ΜΕΘ. Πιεζόμαστε στην Αττική στις ΜΕΘ, συνεχώς προσαρμόζουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο.

Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να συστήσω για μία ακόμη φορά πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια όλοι μαζί: η κοινωνία, οι συμπολίτες μας, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές και όλο το προσωπικό μας.

Να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε με ασφάλεια και αυτή τη δύσκολη περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε καθώς αυξάνεται ο εμβολιασμός- και το βλέπετε πλέον- να δημιουργήσουμε αυτό το «τείχος ανοσίας» που χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε σε μια μερική κανονικότητα και στη συνέχεια σε μία κανονική, φυσιολογική ζωή.

Αυτός είναι ο στόχος μας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κούραση, κόπωση στους συμπολίτες μας, καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει θυσίες, αλλά είμαστε όλοι εδώ μαζί να τους φροντίσουμε, να τους στηρίξουμε. Η αλληλεγγύη είναι σημαντικό κομμάτι στην ψυχή του Έλληνα. Έτσι θα προχωρήσουμε».