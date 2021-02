Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Αναποτελεσματικό και ανίκανο το επιτελικό κράτος

Σκληρή κριτική από το ΚΙΝΑΛ στην Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία "Μήδεια".

«Αναδείχθηκε στην πράξη η πλήρης έλλειψη συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών και η ουσιαστική απουσία της Πολιτικής Προστασίας, που έχει την ευθύνη συντονισμού με βάση τον Νόμο 4662/2020», σημειώνει το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία και προσθέτει πως τίποτα δεν λειτούργησε.

Όπως αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής στην ανακοίνωση του, χρειάστηκε τελικά μια ολόκληρη εβδομάδα, για να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος στα νοικοκυριά στη Β. Αττική (ακόμα υπάρχουν προβλήματα).

Με βάση αυτή την εκτίμηση το Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε ανίκανο και αναποτελεσματικό ενώ επισημαίνει πως «η σοβαρή καθυστέρηση της κήρυξης των περιοχών σε έκτακτη ανάγκη και το απίστευτο κουβάρι των συναρμοδιοτήτων, οδήγησε σε τραγελαφικά φαινόμενα. Όπως και η διαλυτική κατάσταση στον ΔΕΔΔΗΕ, παρά τις μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων του».

Το ΚΙΝΑΛ επικρίνει έντονα την κυβέρνηση πως δεν ανέλαβε καμία ευθύνη και πως «όλοι δηλώνουν πως τα έκαναν όλα καλά και ρίχνουν τις ευθύνες στους άλλους. Η επικοινωνιακή διαχείριση δεν φτάνει για να καλύψει τη χρεωκοπία στην πράξη».