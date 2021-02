Κόσμος

Αεροπορικό δυστύχημα στη Νιγηρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνετρίβη αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο της Αμπούτζα.

Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη, ενώ προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα σήμερα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης, έγινε γνωστό από τον υπουργό Αεροπλοΐας της χώρας.

Ο Χάντι Σιρίκα ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι ένα «στρατιωτικό αεροσκάφος King Air 350 μόλις συνετρίβη εκτός του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα, αφότου ανέφερε βλάβη στον κινητήρα, ενώ πετούσε προς τη Μίνα».

Ο ίδιος δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με θύματα, έγραψε, ωστόσο: «Φαίνεται πως είναι θανατηφόρο».

Η πόλη Μίνα βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Αμπούτζα.