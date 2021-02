Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Καρλίτος

Πρόβλημα και με τον Καρλίτος, εκτός αποστολής για το Αγρίνιο.

Ούτε στην κυριακάτικη (21/02) τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν από τον αγώνα της Δευτέρας (22/02) με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, έλειψαν τα προβλήματα για τον Λάζλο Μπόλονι, καθώς τέθηκε νοκ-άουτ την ύστατη στιγμή (και) ο Καρλίτος Λόπεθ με αιμάτωμα στον αχίλλειο τένοντα.

Ο Ισπανός ένιωθε πολύ έντονες ενοχλήσεις μετά την προπόνηση του Σαββάτου (20/02), από ένα χτύπημα που «κουβαλούσε» απ’ το ματς του Κυπέλλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το πρωί της Κυριακής (21/02), έκανε θεραπεία κι εντέλει έμεινε εκτός αποστολής.

Το πρόγραμμα προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδι, εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Θεραπεία (μαζί με τον Καρλίτος) ακολούθησαν οι Σένκεφελντ (ενοχλήσεις στην ποδοκνημική), Πούγγουρας (κάκωση στο γόνατο), Σανκαρέ, Κουρμπέλης και ατομικό οι Μπουζούκης, Σαβιέρ.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Λάζλο Μπόλονι ανακοίνωσε την αποστολή στην συμπεριλαμβάνονται 21 ποδοσφαιριστές, οι: Διούδης, Ξενόπουλος, Χριστογεώργος, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Αγιούμπ, Μακέντα, Χατζηγιοβάνης, Χατζηθεοδωρίδης, Σάντσες, Νιάς, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ, Ενγκμπακοτό, Ιωαννίδης, Αθανασακόπουλος, Καραγιάννης, Μολό, Τζαβίδας, Μαουρίσιο και Καμπετσής.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Αλεξανδρόπουλος που θα εκτίσει την πρώτη από τις δύο αγωνιστικές ποινής λόγω καρτών (7 κίτρινες, θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική στο ματς πρωταθλήμ