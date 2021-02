Παράξενα

Ντου σε “κορονοπάρτι”, έτρεχαν να κρυφτούν σε ντουλάπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πάρτι καλά κρατούν εν μέσω πανδημίας στην Μαδρίτη. Όπου φύγει φύγει οι καλεσμένοι μετά από έφοδο των Αρχών.

Κάτω από το στρώμα και μέσα σε μία ντουλάπα κρύφτηκαν οι συμμετέχοντες σε ένα πάρτι, σε ένα σπίτι στη Μαδρίτη, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την αστυνομία, σε ένα από τα 227 παράνομα πάρτι, στα οποία έκαναν έφοδο οι αρχές της πόλης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για να εντοπίσουν παραβάτες των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας covid-19.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία διακρίνονται οι συμμετέχοντες στο πάρτι να κρύβονται. Κατόπιν συνελήφθησαν. Επιδρομή έκαναν οι αρχές και σε ένα μπαρ, οι ιδιοκτήτες του οποίου δεν συμμορφώθηκαν με τα μέτρα με στόχο την αναχαίτιση της διασποράς του ιού.

«Διακόσια είκοσι επτά παράνομα πάρτι εντοπίστηκαν στη Μαδρίτη την Παρασκευή και το Σάββατο. Ο κόσμος εκεί δεν τηρούσε την απαγόρευση της κυκλοφορίας, δεν χρησιμοποιούσε μάσκες και δεν εφάρμοζε μέτρα ασφαλείας», επισήμανε η δημοτική αστυνομία της Μαδρίτης, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε χθες.

«Συνεχίζουμε να ζητάμε τη συνεργασία σας και την επίδειξη υπευθυνότητας εκ μέρους σας».

Η Μαδρίτη καταγράφει τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη μόλυνσης, σε διάστημα δύο εβδομάδων, στην Ισπανία με 427 κρούσματα ανά 100.000 ανθρώπους την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης σε εθνικό επίπεδο είναι 294, μια αξιοσημείωτη πτώση από τα 900 στα τέλη Ιανουαρίου.