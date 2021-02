Πολιτική

Βαρουφάκης: διμέτωπη επίθεση σε Κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής τουΜέΡΑ25 κατηγόρησε την κυβέρνηση για «βαρβαρότητα». «Καμιά εκλογική σύμπραξη χωρίς προγραμματική συμφωνία», το μήνυμα στην Κουμουνδούρου.

Κριτική, προς κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο άσκησε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάνης Βαρουφάκης μιλώντας για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του, οι εργασίες της οποίας είναι σε εξέλιξη. Την κυβέρνηση κατηγόρησε για «βαρβαρότητα», ενώ για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι κάνει «κυκλωτικές κινήσεις» προς το ΜέΡΑ 25, ενόψει πιθανών πρόωρων εκλογών.

Έναντι της κυβέρνησης ο κ. Βαρουφάκης ήταν ιδιαίτερα επιθετικός τονίζοντας ότι η ΝΔ "προωθεί την αποπολιτικοποίηση παίζοντας το χαρτί της αριστείας, του νόμου και της τάξης, αλλά και της εθνικιστικής ακροδεξιάς". Πρόσθεσε ότι " Χρυσοχοΐδης-Κεραμέως-Μενδώνη σηματοδοτούν την βαρβαρότητα της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, την προσπάθεια εγκαθίδρυσης του αστυνομικού κράτους, την έλλειψη πολιτιστικής ευαισθησίας, την προχειρότητα, αλλά και το σιδερένιο κλουβί στο οποίο προσπαθούν να κλείσουν την νεολαία τη στιγμή που καίνε τα όνειρα της".

Αναφερόμενος στην αξιωματική αντιπολίτευση , ο κ. Βαρουφάκης έκανε λόγο σε "κυκλωτικές κινήσεις" του ΣΥΡΙΖΑ «ενόψει πιθανών πρόωρων εκλογών, λέγοντας πως το ΜέΡΑ25 έχει καλέσει ήδη από πέρυσι σε παλλαϊκή συστράτευση στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών σημείων που απαιτούν την ρήξη με την τρόικα και το καθεστώς των Βρυξελλών». Επίσης υπογράμμισε ότι, "όπως στις ευρωεκλογές, έτσι και τώρα δεν θα προβούμε σε καμία εκλογική σύμπραξη χωρίς προγραμματική συμφωνία, τη στιγμή που παράλληλα προωθούμε διαρκώς την ανάγκη να υπάρξουν κινηματικές συμμαχίες".

Για την πανδημία ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 είπε μεταξύ άλλων ότι "η πανδημία μας θέτει προ των ευθυνών μας καθώς θα αφήσει πίσω της πολλά θύματα, τα οποία θα πρέπει να βοηθήσουμε την επόμενη μέρα. Θύματα της ελαστικής εργασίας και του έργου ακόμα και της απόλυτης συστημικής πατριαρχίας ενός lifestyle, και για αυτό πρέπει να χαράξουμε την πολιτική μας για μετά την πανδημία ώστε να δυναμώσουμε την φωνή εντός και εκτός Βουλής όλων αυτών των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη".

Τις εργασίες της συνεδρίασης άνοιξε ο Συντονιστής της ΚΕ Κώστας Μπιτσάνης ο οποίος ανέφερε πως η πανδημία έχει σημασία για το παρόν και το μέλλον μας, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, λέγοντας πως "βιώνουμε μια ζοφερή κατάσταση στο χώρο του πολιτισμού, μια κατάσταση που απασχολεί ιδιαίτερα το ΜέΡΑ25 και DiEM25 ως μέτωπο πλήρως αντίθετο στην συστημική πατριαρχία".