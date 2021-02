Πολιτική

#MeToo - Γεννηματά: Πάνω από τις κομματικές μικρότητες ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ

Επέκρινε έντονα την «ανούσια κομματική αντιπαράθεση», ενώ καταλόγισε πολιτική ευθύνη στην Κυβέρνηση για τον διορισμό Λιγνάδη.

Με τη φράση, «η στιγμή είναι πιο μεγάλη από τις κομματικές μικρότητες», η Φώφη Γεννηματά κατέκρινε τόσο τη ΝΔ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ για την διαμάχη τους με αφορμή την υπόθεση Λιγνάδη.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής έκανε ανάρτηση στα social media για το κίνημα #MeToo, στην οπία υπογραμμίζει:

«Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να εκμεταλλευτούν, με αλληλοκατηγορίες και αντεγκλήσεις, ένα συλλογικό κίνημα, που απαιτεί τεράστιο κουράγιο απ’ τους εκφραστές του.

Η στιγμή είναι πιο μεγάλη απ' τις κομματικές μικρότητες. Τα θύματα μας διδάσκουν το ένα μετά το άλλο με το θάρρος τους. Ας αντλήσουμε, ως πολιτικό σύστημα, απ' αυτό το θάρρος.

Αν μη τι άλλο τους χρωστάμε».

Η κ. Γεννηματά καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον διορισμό Λιγνάδη, αλλά και καθυστερημένη αντίδραση και προσπάθεια συγκάλυψης.

Τονίζει ότι το ελληνικό #MeToo είναι ένα κίνημα που τώρα γεννιέται και πρέπει να μείνει ελεύθερο κι ακηδεμόνευτο.« Να μην εγκλωβιστεί σε πρόσκαιρες κομματικές ατζέντες. Τις φωνές των θυμάτων που σπάνε το φόβο και τη σιωπή πρέπει ως πολιτικό σύστημα να τις ακούσουμε με σεβασμό και να τις υπερασπιστούμε όλοι από κοινού. Ούτε να τις καπελώσουμε ούτε να τις φιμώσουμε. Να τις αναδείξουμε με όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις του κράτους δικαίου. Αλλιώς μέσα από την ανούσια κομματική αντιπαράθεση, θα αποθαρρύνουμε τα θύματα», αναφέρει η κ. Γεννηματά στην ανάρτησή της.