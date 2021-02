Κόσμος

Ισραήλ: Πετρελαιοκηλίδα “μαύρισε” τις παραλίες (εικόνες)

Αναζητείται το πλοίο που προκάλεσε την τεράστια οικολογική καταστροφή.

Το Ισραήλ προσπαθεί να εντοπίσει το πλοίο που ευθύνεται για την πετρελαιοκηλίδα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος τμήμα της ακτογραμμής του στη Μεσόγειο να γεμίσει από πίσσα, μια οικολογική καταστροφή που θα πάρει μήνες ή και χρόνια για να καθαριστεί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Χιλιάδες εθελοντές συγκεντρώθηκαν σήμερα για να καθαρίσουν τους όγκους πίσσας από τις παραλίες. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως κινητοποιεί χιλιάδες στρατιώτες για να βοηθήσουν τις προσπάθειες. Οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην προσεγγίζουν τις πληγείσες περιοχές μέχρι νεωτέρας.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις ανήρτησαν φωτογραφίες χελωνών που είχαν καλυφθεί από πίσσα.

Το περιστατικό ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια μιας χειμερινής καταιγίδας, που καθιστούσε δύσκολο να διακρίνει κανείς την πίσσα που προσέγγιζε τις ακτές και να την αντιμετωπίσει ενώ έπλεε στη θάλασσα, επισημαίνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σε συνεργασία με ευρωπαϊκές υπηρεσίες, το Ισραήλ αναζητά την πιθανή πηγή μιας πετρελαιοκηλίδας που προκάλεσε την 11η Φεβρουαρίου ένα πλοίο, που διέπλεε σε απόσταση 50 χιλιόμετρων από τις ακτές. Εικόνες από τους δορυφόρους και η διαμόρφωση ενός μοντέλου κίνησης των κυμάτων βοηθούν στο να περιοριστεί η έρευνα.

Εννέα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή ερευνώνται, δήλωσε η Υπουργός Περιβαλλοντικής Προστασίας Γκίλα Γκάμλιελ. «Οι πιθανότητες είναι παραπάνω από καλές ότι θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε το συγκεκριμένο πλοίο», είπε η ίδια στο Ynet TV.

Εάν καταφέρει να βρει το πλοίο, το Ισραήλ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη σε βάρος της εταιρείας. Μία περίπτωση θα ήταν να μηνύσει τις ασφαλιστικές εταιρείες για την καταβολή αποζημίωσης, που θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, μια πτεροφάλαινα μήκους 17 μέτρων ξεβράστηκε σε παραλία του βόρειου Ισραήλ. Η Αρχή Φύσης και Πάρκων της χώρας γνωστοποίησε σήμερα ότι κατά τη διαδικασία νεκροψίας, εντοπίστηκε υλικό, με βάση το πετρέλαιο, στο κουφάρι της φάλαινας.