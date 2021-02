Αθλητικά

Βόλος – Απόλλων Σμύρνης: πιο αποτελεσματικοί οι γηπεδούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Βόλος εδραιώθηκε στην έβδομη θέση της βαθμολογίας μετά τη νίκη του επί της «Ελαφράς Ταξιαρχίας», που πάλεψε αλλά της έλειπε η ουσία.

Ο Βόλος εδραιώθηκε στην έβδομη θέση της κατάταξης της Super League, καθώς επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Σμύρνης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής. Ο Δουβίκας με πέναλτι στο 34΄ και ο Ριένστρα στο 52΄ σκόραραν για τη θεσσαλική ομάδα, η οποία πανηγύρισε την έβδομη φετινή της νίκη, μόλις τρίτη όμως εντός έδρας (με την αμέσως προηγούμενη να έχει σημειωθεί στις αρχές Ιανουαρίου, επί του Ατρομήτου).

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να χάνουν τεράστια ευκαιρία μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Ιωαννίδης έφυγε στην αντεπίθεση, απέφυγε τον τερματοφύλακα Κλέιμαν και πλάσαρε από πλάγια θέση, αλλά ο Μήτογλου πρόλαβε να διώξει τη μπάλα και να σώσει την εστία της ομάδας του. Ο Βόλος στη συνέχεια ανέβηκε και προσπάθησε να απειλήσει με κάποια σουτ, αλλά και πάλι η «ελαφρά ταξιαρχία» ήταν αυτή που πλησίασε το γκολ στο 28΄, όταν ο Μπεντινέλι αστόχησε από πλεονεκτική θέση. Τελικά, ο Βόλος άνοιξε το σκορ στο 34΄, με πέναλτι που κέρδισε ο Μπαρτόλο από τον Μπαξεβανίδη και αξιοποίησε ο Τάσος Δουβίκας, σημειώνοντας το ένατο τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλοί θα μπορούσαν να αυξήσουν το προβάδισμά τους λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, όμως ο Νίνης δεν βρήκε στόχο με σουτ μέσα από την περιοχή. Τα κατάφεραν όμως στις αρχές του β΄ μέρους, συγκεκριμένα στο 52΄, έχοντας και τη βοήθεια της τύχης, καθώς το σουτ του Ριένστρα κόντραρε και πήρε ύψος, καταλήγοντας στα δίχτυα του Βέρχουλστ.

Ο Απόλλων προσπάθησε να αντιδράσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, όμως ο Κλέιμαν εξουδετέρωσε δύσκολα το φάουλ του Μαρκ Φερνάντεθ στο 64΄ και στο 75΄ ο Ισραηλινός τερματοφύλακας πρόλαβε να διώξει προ του Μουνιέ, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη του Βόλου.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Περέα, Μήτογλου - Μπαξεβανίδης, Ντάουντα, Μπεντινέλι

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κλέιμαν, Φεράρι, Γκρίλο, Μήτογλου, Ριένστρα, Τσοκάνης, Δουβίκας, Μπαρτόλο (86΄ Σάντσες), Νίνης (65΄ Τέκιο), Μαρτίνες (46΄ Μπαριέντος), Περέα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γιώργος Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπρούσιτς (46΄ Ντάουντα), Χουχούμης, Λισγάρας, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης (72΄ Κάλισιρ), Κολ, Ιωαννίδης (60΄ Μαρκ Φερνάντεθ), Μπεντινέλι, Τσιλούλης (72΄ Μουνιέ), Φατιόν (59΄ Λαγός)