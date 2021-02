Κοινωνία

Πέθανε ο Γιώργος Καρασούλης

Στη γειτονιά των… ηρώων ο ιερολοχίτης Γιώργος Καρασούλης, ο οποίος είχε τιμηθεί για την ανδρεία και τη γενναιότητά του.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 97 ετών, ένας από τους τελευταίους εν ζωή ιερολοχίτες, ο Γιώργος Καρασούλης, ο πρώτος που αποβιβάσθηκε στη Χίο κατά την απελευθέρωση του νησιού το 1944.

«…Όταν ήρθαμε να απελευθερώσουμε το νησί το 1944, ήμουν στο πλοίο που πλησίαζε στο λιμάνι. Μπαίνει μπροστά ο συνταγματάρχης διοικητής μας και τρέχω δίπλα του με τον τσαμπουκά του ιερολοχίτη. Κύριε διοικητά του λέω, λοχίας Καρασούλης του Ιερού Λόχου, θέλω να βγω πρώτος στο νησί γιατί είμαι Χιώτης. Πέρνα μου λέει λοχία. Και βγήκα πρώτος στο νησί και σκύβω και φιλάω το χώμα της Χίου…», είχε πει σε σχετική τιμητική εκδήλωση.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του, που έδωσε στην δημοσιότητα ο τοπικός στρατιωτικός σχηματισμός της Χίου, η 96 ΑΔΤΕ, ο ιερολοχίτης Γιώργος Καρασούλης από το Νεχώρι της Χίου, γεννήθηκε το 1924 και κατατάχτηκε εθελοντής σε μονάδα πεζικού τον Μάιο του 1942. Στις 5 Αυγούστου 1943 κατατάχτηκε στον Ιερό Λόχο Μέσης Ανατολής, προήχθη σε δεκανέα στις 17 Ιανουαρίου 1944 και στις 5 Απριλίου 1944 προήχθη στον βαθμό του λοχία εξ ανδραγαθίας. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1944 έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις στους Φούρνους Ικαρίας και στη Μυτιλήνη, στις 17 Οκτωβρίου 1944 προήχθη στον βαθμό του επιλοχία εξ ανδραγαθίας. Στις 23 Μαρτίου 1945 αιχμαλωτίστηκε στη Χάλκη και παρέμεινε αιχμάλωτος για 45 ημέρες μέχρι το πέρας του πολέμου στις 8 Μαΐου 1945 και απολύθηκε στις 31 Αυγούστου 1945. Του έχει απονεμηθεί ο πολεμικός σταυρός Γ΄ τάξεως.

Ο δήμαρχος Χίου, Σταμάτης Κάρμαντζης, με ανακοίνωση του εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια «του συντοπίτη ιερολοχίτη και αντιστασιακού Γεωργίου Καρασούλη». Όπως αναφέρει, «ο εκλιπών αποτέλεσε ένα πρότυπο ανδρείας και γενναιότητας υπερασπιζόμενος την πατρίδα. Αλησμόνητο το έργο του και το παράδειγμά του».

Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Καρασούλη θα τελεσθεί τη Δευτέρα, στις 4 το απόγευμα, στο ναό Εισοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου Χίου.

Φωτογραφία: alithia.gr