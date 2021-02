Πολιτική

#MeToo - ΚΚΕ: Ανάγκη να σπάσει η σιωπή για να τιμωρηθούν οι ένοχοι

Πώς σχολιάζει την υπόθεση Λιγνάδη και τις άλλες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Το “σπάσιμο της σιωπής” είναι σε ατομικό επίπεδο η γενναία κι αναγκαία πράξη για την τιμωρία των ενόχων», αναφέρει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας την υπόθεση Λιγνάδη και τις άλλες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στο σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ, αναφέρεται επίσης:

«Το επόμενο βήμα είναι η αποκάλυψη κι η αναμέτρηση με όλους εκείνους τους κοινωνικούς καταναγκασμούς, που διευκολύνουν τους δράστες κι επιβάλλουν τη σιωπή. Αλλά και με όσους συντηρούν ή ενισχύουν αυτούς τους πολύμορφους καταναγκασμούς.

Αυτή η ασπίδα προστασίας χτίζεται συλλογικά κι αυτό είναι που πρέπει να γίνει τώρα».