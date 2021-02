Αθλητικά

Μίλαν – Ίντερ: θρίαμβος των “νερατζούρι” που καλπάζουν… για τον τίτλο

«Αφεντικό» στο ντέρμπι του Μιλάνο η Ίντερ, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαρτίνες. «Φλερτάρει» με τον υποβιβασμό η Πάρμα.

Η Ίντερ διέλυσε τη Μίλαν στο ντέρμπι του Μιλάνου με 3-0, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στη Serie A, και έδειξε πως είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, καθώς ξέφυγε τέσσερις βαθμούς από τους «ροσονέρι».

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε ήταν πολύ καλύτερη και δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μίλαν. Μεγάλος πρωταγωνιστής των «νερατζούρι» ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που πέτυχε δύο γκολ.

Στο μεταξύ, παρέμεινε σε δύσκολη θέση η Πάρμα, καθώς δεν μπόρεσε να κερδίσει, σήμερα στην έδρα της, την Ουντινέζε (2-2). Οι «παρμένσι», μολονότι προηγήθηκαν με 2-0, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τον προβάδισμα και έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς, ενώ η ομάδα από το Ούντινε απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.