Φάουτσι – κορονοϊός: ίσως να χρειαστούμε τις μάσκες και το 2022

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ βρίσκονται μια «ανάσα» από το να σπάσουν το θλιβερό ρεκόρ των 500.000 νεκρών από την πανδημία του κορονοϊού.

Οι Αμερικανοί ενδέχεται να χρειάζεται να φορούν μάσκες και το 2022, ακόμα κι αν η χώρα χαλαρώσει άλλους περιορισμούς, στη μάχη κατά της Covid-19, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος επιδημιολόγος Άνθονι Φάουτσι.

Αν και τα ποσοστά ημερήσιων μολύνσεων μειώνονται, χιλιάδες Αμερικανοί συνεχίζουν να πεθαίνουν καθημερινά από τον ιό και ένα ποσοστό μικρότερο του 15% του αμερικανικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί εναντίον του.

Την ίδια ώρα, η χώρα ετοιμάζεται να σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των 500.000 νεκρών από τη νόσο.

Ο Φάουτσι, ο κορυφαίος ιατρικός σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν, είπε στο CNN ότι ο απολογισμός αυτός είναι ένα «θλιβερό ιστορικό ορόσημο στην ιστορία της χώρας».

«Δεν έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο για περισσότερα από 100 χρόνια, μετά την πανδημία του 1918», υπενθύμισε. «Είναι κάτι που θα παραμείνει στην ιστορία. Για δεκαετίες, ο κόσμος θα μιλάει ακόμη για αυτή τη χρονική στιγμή όπου πέθαναν τόσοι άνθρωποι».

Σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Johns Hopkins, σήμερα το πρωί ο απολογισμός των θανάτων από την covid-19 στη χώρα ανερχόταν σε λίγο παραπάνω από 497.000 νεκρούς.

Ο πρώτος νεκρός από τη νόσο στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε πριν από έναν χρόνο, στις 29 Φεβρουαρίου του 2020. Τρεις μήνες μετά, η χώρα ξεπέρασε το όριο των 100.0000 νεκρών. Το όριο των 400.000 θανάτων ξεπεράστηκε τον Ιανουάριο, την παραμονή της ορκωμοσίας Μπάιντεν.

Ερωτηθείς, εξάλλου, εάν οι Αμερικανοί θα πρέπει να αναμένουν να φορούν μάσκες τον επόμενο χρόνο, ο Φάουτσι απάντησε. «Νομίζω ότι είναι πιθανόν ότι αυτό θα συμβεί», προσθέτοντας πως εξαρτάται από τα επίπεδα του ιού στις κοινότητες και τις ενδεχόμενες μεταλλάξεις.

«Προφανώς, νομίζω ότι θα έχουμε έναν σημαντικό βαθμό κανονικότητας πέραν της τρομερής επιβάρυνσης που όλου μας ζήσαμε τον περασμένο χρόνο», επισήμανε ο Φάουτσι.

Σε μια συνέντευξη στην εκπομπή του NBC "Meet the Press", ο Άνθονι Φάουτσι ανέφερε πως είναι πάρα πολύ νωρίς να προσδιορίσει πότε οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτύχουν τη συλλογική ανοσία.

«Θέλουμε να έχουμε αυτή τη γραμμή βάσης, σε πραγματικά, πραγματικά χαμηλά επίπεδα, προτού αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι είμαστε εκτός κινδύνου», τόνισε.

Επιπλέον, στην εκπομπή "Fox News Sunday" εξήγησε ότι εάν οι πολίτες στις ΗΠΑ θα χρειαστούν αργότερα μια επιπλέον δόση εμβολίου εξαρτάται από την εξέλιξη της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στη χώρα.

Την ώρα που τα διαθέσιμα εμβόλια τώρα φαίνεται πως προστατεύουν κατά της βρετανικής μετάλλαξης, είναι λιγότερο προστατευτικά κατά της νοτιοαφρικανικής, η οποία δεν είναι μέχρι στιγμής κυρίαρχη, σημείωσε.

«Εάν γίνει πιο κυρίαρχη, ενδέχεται να έχουμε μια εκδοχή του εμβολίου που θα προορίζεται ειδικά για το νοτιοαφρικανικό στέλεχος», είπε στο Fox.