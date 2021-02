Κοινωνία

Δημήτρης Λιγνάδης: οι 8 λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης

Το modus operandi στην προπαρασκευή και εκτέλεση των πράξεων, αλλά και στην επιλογή θυμάτων.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που αποδίδονται στον Δημήτρη Λιγνάδη και το ενδεχόμενο διάπραξης νέων αδικημάτων και όχι ο κίνδυνος διαφυγής του, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές να δώσουν εντολή για την σύλληψη του.

Όπως φαίνεται να περιγράφεται στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε χθες σε βάρος του μέχρι πρότινος επικεφαλής του Κρατικού Θεάτρου, οι Εισαγγελείς που ζήτησαν την έκδοση του εντάλματος σύλληψης από την αρμόδια ανακρίτρια αλλά και η ίδια η δικαστική λειτουργός, επικαλούνται μία βαρύτατη συρροή ειδικών περιστάσεων που κατά την κρίση τους, καθιστούν απαραίτητη την σύλληψη και κράτηση του κατηγορούμενου μέχρι την απολογία του.

Το ένταλμα σύμφωνα με πληροφορίες δεν επικαλείται κίνδυνο διαφυγής του κατηγορούμενου αλλά τον κίνδυνο διάπραξης νέων, μεγάλης απαξίας αδικημάτων, περιγράφοντας μια επιτήδεια και μεθοδευμένη εγκληματική δράση. Ένα modus operandi δηλαδή στην προπαρασκευή και εκτέλεση των πράξεων, αλλά και στην επιλογή θυμάτων, που κατά τις δικαστικές αρχές αναδεικνύει την βαρύτητα της κατηγορίας του βιασμού κατά συρροή που του αποδόθηκε.

Στο ένταλμα αναφέρονται οκτώ λόγοι που αφορούν κυρίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγκληματικής δράσης που αποδίδεται στον ηθοποιό-σκηνοθέτη από πραγματικά περιστατικά, αλλά και το εξακολουθητικό της πράξης του βιασμού .

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένταλμα σύλληψης αναφέρεται ότι σε βάρος του καλλιτέχνη συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Οι σοβαρές ενδείξεις ενοχής για βιασμό κατά συρροή

Η ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία των θυμάτων

Ο τρόπος δράσης με μεθοδική και συστηματική προσέγγιση καθώς και με καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης

Η εκμετάλλευση της επαγγελματικής ιδιότητας του κατηγορουμένου

Η άσκηση βίας, καθώς από τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται να οδηγούσε τα θύματα του σε κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας

Η εμμονή και η εγκληματική ροπή για πολλά έτη, που διαφαίνεται.

Η επιλογή προσώπων από ευάλωτες κατηγορίες με παθόντες επί το πλείστον αλλοδαπούς ανήλικους και τέλος

Η ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ότι έχει σχεδιάσει παρόμοιες πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος καλείται πλέον με την απολογία που θα δώσει την Τετάρτη το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας,να αντικρούσει τόσο την κατηγορία όσο και το νομικό σκεπτικό που οδήγησε στην σύλληψη του και ενδεχομένως τον φέρει αντιμέτωπο με την έκδοση εντάλματος προσωρινής κράτησης.