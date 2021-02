Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ: νίκη “οξυγόνο” για τους γηπεδούχους

Οι Κρητικοί γνώρισαν την έβδομη συνεχόμενη ήττα τους κι αρχίζουν να νιώθουν ανασφάλεια εν όψει των πλέι άουτ.

Πολύτιμη νίκη με 1-0 πέτυχε ο ΠΑΣ Γιάννινα επί του ΟΦΗ στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», σε αναμέτρηση της 23ης αγωνιστικής της Super League. Το γκολ του Παμλίδη στο 4ο λεπτό έδωσε στον «Άγιαξ της Ηπείρου» το δεύτερο φετινό εντός έδρας «τρίποντο» και τον απομάκρυνε αισθητά από τις επικίνδυνες θέσεις της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή, η κρητική ομάδα συμπλήρωσε επτά διαδοχικές ήττες και πλέον αρχίζει να αισθάνεται ανασφάλεια ενόψει πλέι-άουτ.

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΣ, που άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, με κεφαλιά του Παμλίδη μετά από εκτέλεση φάουλ του Καρτάλη. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν στη συνέχεια να διευρύνουν το προβάδισμά τους, αλλά το σουτ του Καρτάλη στο 15΄ πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 19΄ ο Σωτηρίου απέκρουσε το σουτ του Λεό Μπατίστ. Μετά το 20λεπτο ο ΟΦΗ ισορρόπησε το παιχνίδι και απείλησε δύο φορές με τον Διαμαντή, που είδε στο 21΄ τον Λοντίγκιν να «βγάζει» με εξαιρετική απόκρουση την κεφαλιά του, ενώ στο 24΄ έστειλε με μακρινό σουτ τη μπάλα λίγο πάνω από την εστία.

Στο β΄ ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι είχαν την εδαφική υπεροχή, αλλά δεν κατάφεραν να φτάσουν με αξιώσεις στην αντίπαλη εστία, ενώ οι Γιαννιώτες έδωσαν χώρο στον αντίπαλό τους και έψαξαν τις αντεπιθέσεις. Σε μία από αυτές, στο 70΄, ο Ελευθεριάδης δοκίμασε ένα πολύ δύσκολο γυριστό σουτ, όμως ο Σωτηρίου ήταν καλά τοποθετημένος και μπλόκαρε. Ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να απειλήσει, ενώ στις καθυστερήσεις, όταν οι Κρήτες κέρδισαν ένα κόρνερ και προωθήθηκε στα αντίπαλα καρέ ο Σωτηρίου, οι γηπεδούχοι κέρδισαν τη μπάλα, ο Πήλιος σημάδεψε από μακριά την κενή εστία, αλλά ο Λυμπεράκης πρόλαβε να επιστρέψει και να διώξει προ της γραμμής.

Διαιτητής: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Εραμούσπε, Παμλίδης, Σάλιακας - Ντε Γκουζμάν, Λυμπεράκης, Σόουζα

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Πίρσμαν, Παντελάκης, Εραμούσπε, Κάστρο, Ντομίνγκες, Καρτάλης (60΄ Κρίζμαν), Ελευθεριάδης (89΄ Πήλιος), Παμλίδης (60΄ Μπρένερ), Λεό Μπατίστ (78΄ Λιάσος)

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Κοροβέσης (64΄ Λυμπεράκης), Διαμαντής, Γιαννούλης, Ουές, Στάικος, Ντε Γκουζμάν (69΄ Σόουζα), Νέιρα (15΄ Βαφέας), Στάρτζεον, Γρίβας (69΄ Μπαλογιάννης), Καστάινιος