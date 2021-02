Κοινωνία

Lockdown: τριψήφιος αριθμός συλλήψεων για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων σε 24 ώρες

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Εκατόν είκοσι τέσσερις συλλήψεις, πρόστιμα ύψους 560.150 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 15 ημερών σε πέντε επιχειρήσεις είναι ο χθεσινός απολογισμός των ελέγχων των αρμόδιων υπηρεσιών για την τήρηση των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού.

Συνολικά διενεργήθηκαν 68.444 έλεγχοι, (εκ των οποίων οι 59.758 από την ΕΛ.ΑΣ.) και καταγράφηκαν 1.758 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων, κυρίως για άσκοπη μετακίνηση και μη χρήση μάσκας.

Από τις 124 συλλήψεις οι 111 ήταν για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών, ενώ επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ στα ίδια φυσικά πρόσωπα για παραβίαση περιορισμού κίνησης. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούσαν παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση καφετέριας στον Άλιμο, στην οποία η Εθνική Αρχή Διαφάνειας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας, διότι πελάτης καθόταν σε τραπεζάκι εντός του καταστήματος και έπινε καφέ. Ο υπεύθυνος του καταστήματος συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ η οποία επέβαλε και δύο πρόστιμα για παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.