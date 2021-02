Οικονομία

Lockdown: “Στέγνωσε” από ρευστό η αγορά (βίντεο)

Ορατός ο κίνδυνος νέων “λουκέτων” και η εκτίναξη της ανεργίας. Σχέδιο για την επανεκκίνηση του εμπορίου, εξετάζει η Κυβέρνηση.

Της Πωλίνας Κολοκοτώνη

Το “άνοιξε-κλείσε” των εμπορικών καταστημάτων “στέγνωσε” την αγορά. Οι επιχειρηματίες έφθασαν στα όριά τους… Με τα ρολά των μαγαζιών τους κατεβασμένα και τα ταμεία άδεια, φοβούνται, όπως λένε, ότι το “λουκέτο” για πολλούς συναδέλφους τους, θα είναι αναπόφευκτο.

Η Κυβέρνηση, πάντως, σχεδιάζει το “ξεκλείδωμα” της αγοράς από την 1η Μαρτίου, εάν το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα. Η “χασούρα” στα κρατικά ταμεία από το “πάγωμα” του λιανεμπορίου, είναι μεγάλη και στοιχίζει κάθε μήνα 1,4 δισ. ευρώ.

Ανάλογα με την πορεία της πανδημίας, τα καταστήματα μπορεί να ανοίξουν είτε με τη μέθοδο του “click away” ή “click in shop” ή όπως τα σούπερ μάρκετ, με την προϋπόθεση να τηρηθούν αυστηρά όλοι οι υγειονομικοί κανόνες.