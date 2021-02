Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: τα αυστηρότερα μέτρα που εξετάζει να υιοθετήσει η κυβέρνηση

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν σχεδόν 15.000 νέα κρούσματα, με τη Λομβαρδία να διατηρεί την αρνητική πρωτιά.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, στην Ιταλία καταγράφηκαν 13.452 νέα περιστατικά κορονοϊού και 232 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 250.986 διαγνωστικά τεστ, το 5,4% από τα οποία ήταν θετικό στην COVID-19.

Χθες τα κρούσματα ήταν 14.931, με 251 θανάτους. Σε σχέση με την χθεσινή ημέρα, στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας νοσηλεύονται 31 περισσότεροι ασθενείς με Covid-19, ενώ στους νοσοκομειακούς θαλάμους είναι 79 περισσότεροι.

Σε ό,τι αφορά τις περιοχές της Ιταλίας με τα περισσότερα κρούσματα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Λομβαρδία (2.514), ενώ ακολουθούν η Εμίλια Ρομάνια (1.852) με πρωτεύουσα την Μπολόνια και η Καμπανία (1.658) με κύρια πόλη την Νάπολη.

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει για άλλον ένα μήνα την απαγόρευση μετακίνησης των πολιτών από την μια περιφέρεια στην άλλη. Η απαγόρευση, κανονικά, θα έπρεπε να λήξει στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ θα παραταθεί μέχρι τις 27 Μαρτίου, όπως έγινε γνωστό αργά το βράδυ της Κυριακής.

Η απόφαση ελήφθη στη συνάντηση της κυβέρνησης Ντράγκι με τους εκπροσώπους των ιταλικών δήμων και περιφερειών και την είδηση έκανε γνωστή η νέα Υπουργός Περιφερειακών Θεμάτων, Μαρία Στέλα Τζεμλίνι. Το μέτρο εντάσσεται σε μια γενικότερη δέσμη με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων κορονοϊού.

Οι Ιταλοί περιφερειάρχες, παράλληλα, ζήτησαν από την νέα κυβέρνηση της Ρώμης την λήψη ομοιογενών μέτρων, κατά το δυνατόν, για όλη την χώρα, την αναθεώρηση του συστήματος βάσει του οποίου εγκρίνονται περιορισμοί και απαγορεύσεις και την επιτάχυνση της διαδικασίας εμβολιασμού των πολιτών.

Μέσα στην αυριανή ημέρα, η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι αναμένεται να ανακοινώσει τα νέα κριτήρια και τις παραμέτρους βάσει των οποίων, στο εξής, θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας.