Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άρης: Ο Μήτρογλου “φρέναρε” τους πρωταθλητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν ανέδειξε νικητή το σπουδαιότερο ματς της αγωνιστικής, στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Ο Άρης υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη βαθμολογική του απώλεια στο “Γ. Καραϊσκάκης”, στη φετινή Super League. Χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μήτρογλου στο 83΄, οι “κίτρινοι” της Θεσσαλονίκης απέσπασαν ισοπαλία 1-1 από τους πρωταθλητές, που είχαν προηγηθεί στο 40΄ με τον Φορτούνη.

Οι Πειραιώτες έμειναν για πρώτη φορά φέτος χωρίς νίκη σε δύο συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος (είχε προηγηθεί η ήττα από τον Παναθηναϊκό), ενώ είδαν τους Παπασταθόπουλο και Βρουσάι να τραυματίζονται, λίγες ημέρες πριν από τη ρεβάνς με την Αϊντχόφεν για το Europa League

Ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε επτά αλλαγές σε σχέση με το ματς της Πέμπτης (18/2) με την Αϊντχόφεν, διατηρώντας στην ενδεκάδα μόνο τους Σα, Παπασταθόπουλο, Καμαρά και Μπουχαλάκη. Είδε όμως τον Βρουσάι να αποχωρεί τραυματίας και υποχρεώθηκε να “επιστρατεύσει” νωρίς τον Βαλμπουενά, τη στιγμή που οι πρωταθλητές, παρά την υπεροχή τους, δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν αξιόλογες φάσεις.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήταν μία δυνατή, αλλά άστοχη κεφαλιά του Χασάν στο 37΄, μετά από κόρνερ. Ένα λεπτό αργότερα ήταν σειρά του Άρη να απειλήσει με τον Μάνο, το σουτ του οποίου “μπλόκαρε” ο Σα.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 40΄ με τον Φορτούνη, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ των φιλοξενούμενων. Αρχικά ο Κουέστα έπεσε στα πόδια του Μασούρα και έσωσε την εστία του, αλλά ο Ανδρούτσος έγινε κάτοχος της μπάλας και γύρισε στον Φορτούνη, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 44΄ ο Παπασταθόπουλος έσωσε με αυτοθυσία το αυτογκόλ που πήγε να βάλει ο Σεμέδο με άτσαλη κεφαλιά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Σούντγκρεν με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα άουτ. Στη φάση αυτή, όμως, ο Έλληνας σέντερ μπακ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε και αποχώρησε, με τους “ερυθρόλευκους” να αγωνίζονται στα... δέκα λεπτά καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με δέκα παίκτες και στη συνέχεια με παρτενέρ του Σεμέδο τον Χολέμπας (μπήκε ο Ρέαμπτσιουκ για το αριστερό άκρο), καθώς έλειπε σήμερα ο τιμωρημένος Μπα.

Η πρώτη σημαντική φάση του β΄ ημιχρόνου καταγράφηκε στο 63΄ για τον Άρη, όταν ο νεοεισελθών Μπρούνο βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε σταμάτησε πάνω στον Ανδρούτσο. Οι “ερυθρόλευκοι” απάντησαν στο 69΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βαλμπουενά από πλάγια θέση, που έδιωξε σε κόρνερ ο Κουέστα.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο 80ο λεπτό, όταν ο Μπρούνο σήκωσε την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι και ο Σα βγήκε άτσαλα και, στην προσπάθειά του να απομακρύνει με το πόδι, χτύπησε τον Μαντσίνι, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να καταλογίζει το εμφανές πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος στο 83΄ πέτυχε - απέναντι στην πρώην ομάδα του - το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από σχεδόν έξι χρόνια (3/5/2015 τα δύο τελευταία με την ερυθρόλευκη φανέλα, εναντίον της Καλλονής).

Το 1-1 έμεινε ως το τέλος, αφού ο Τιάγκο Σίλβα δεν εκμεταλλεύθηκε στο 90΄ το λάθος του Σάκιτς, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Χολέμπας, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος (46΄ Ρέαμπτσιουκ), Ανδρούτσος, Καμαρά (76΄ Εμβιλά), Μπουχαλάκης, Μασούρας (59΄ Ραντζέλοβιτς), Φορτούνης (59΄ Τιάγκο Σίλβα), Βρουσάι (29΄ Βαλμπουενά), Χασάν.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Δεληζήσης, Ρόουζ, Σούντγκρεν, Σάσα, Τζέγκο, Σίλβα (58΄ Μπρούνο), Μπερτόλιο (84΄ Κάτσε), Ματέο Γκαρσία (58΄ Μαντσίνι), Μάνος (66΄ Μήτρογλου).