Εθνική πόλο - Ολυμπιακοί Αγώνες: η κλήρωση των ομίλων

Ο δρόμος για την οκτάδα φαίνεται βατός, αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα δύσκολα.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του προ-ολυμπιακού τουρνουά, πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ η κλήρωση των τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Η εθνική ανδρών κληρώθηκε στον Α΄ όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια κόσμου Ιταλία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ουγγαρία, την οικοδέσποινα Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την αδύναμη Νότια Αφρική.

Είναι μία κλήρωση που λογικά ανοίγει το δρόμο στην ελληνική ομάδα για να περάσει στην οκτάδα, της επιφυλάσσει όμως δύσκολο προημιτελικό, καθώς ο Β΄ όμιλος έχει τέσσερις ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες (Σερβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Ισπανία) και την πάντα αξιόμαχη Αυστραλία, μαζί με το Καζακστάν.

Αναλυτικά η κλήρωση των Ολυμπιακών τουρνουά υδατοσφαίρισης, σε άνδρες και γυναίκες:

ΑΝΔΡΕΣ

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Ουγγαρία, ΕΛΛΑΔΑ, Ιαπωνία, Ιταλία

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Αυστραλία, Κροατία, Σερβία, Ισπανία, Καζακστάν, Μαυροβούνιο

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ολλανδία, Ισπανία, Καναδάς

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ: Ρωσία, Κίνα, Ουγγαρία, ΗΠΑ, Ιαπωνία