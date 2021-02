Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γαλλία: “εκτοξεύτηκε” πάλι ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων

Από την αρχή της πανδημίας, 3.6 εκατομμύρια πολίτες έχουν νοσήσει στη Γαλλία και περισσότεροι από 84.000 έχασαν τη ζωή τους από τη φονική πανδημία.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 22.046 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19, από 16.546 που είχε την περασμένη Κυριακή, όταν τα νέα κρούσματα είχαν μειωθεί για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε πάνω από 20.000 ξανά μετά την αύξηση των νέων κρουσμάτων ανά εβδομάδα για τέταρτη συνεχή ημέρα.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης σήμερα 160 νέους θανάτους από κορονοϊό, από 183 χθες, Σάββατο, αριθμός που αυξάνει σε 84.306 το σύνολό τους.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ξεπερνά τα 3,6 εκατομμύρια.

Το υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει στοιχεία από τα νοσοκομεία τις τρεις τελευταίες ημέρες.