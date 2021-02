Πολιτική

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σε εκθέσεις αμυντικού εξοπλισμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (εικόνες)

Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους ομολόγους του των ΗΑΕ και της Ιορδανίας.

Την τελετή έναρξης των εκθέσεων IDEX & NAVDEX 2021 παρακολούθησε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι εκθέσεις λαμβάνουν χώρα υπό την ευγενική υποστήριξη του προέδρου των Η.Α.Ε. σεΐχη Καλίφα μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Άμπου Ντάμπι.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο διάδοχος πρίγκιπας του Άμπου Ντάμπι, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχαγιάν τον οποίο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να χαιρετίσει μαζί με τους υπολοίπους υψηλούς προσκεκλημένους.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ περιηγήθηκε στους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου, επισκέφθηκε τα περίπτερα εκπροσώπων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και υψηλής αμυντικής τεχνολογίας των ΗΑΕ, καθώς και τον εκθεσιακό χώρο της Lockheed Martin, όπου και είχε συνομιλίες με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε, επίσης, την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στρατηγό Χαμάντ Μοχάμεντ Θάνι Αλ Ρουμαΐθι, με τον οποίο επιβεβαίωσαν την άριστη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Επιπλέον, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε και με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας, υποστράτηγο Γιουσέφ Χουνεΐτι, με τον οποίο συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Ακόμη, στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Τέλος, ο υποστράτηγος Χουνεΐτι κάλεσε τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ να επισκεφθεί επισήμως την Ιορδανία το ταχύτερο δυνατό και σε χρόνο της επιλογής του. Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος αποδέχθηκε την πρόσκληση.