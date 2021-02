Κοινωνία

Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι

Άμεση κινητοποίηση της ΕΜΑΚ, με δύτες. Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες το όχημα “βούτηξε” στο νερό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης οχήματος από αρδευτικό κανάλι παράλληλα της Εγνατίας Οδού, στο ύψος Ραψομανίκι Ημαθίας.

Το ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε μέσα στο κανάλι.

Άγνωστο παραμένει, επίσης, πόσα άτομα επέβαιναν στο όχημα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και κινητοποιήθηκαν δύτες της 2ης ΕΜΑΚ.

Φωτογραφίες: laikoyra.gr - veriotis.gr