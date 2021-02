Αθλητικά

Μάντσεστερ Σίτι: τρένο…. χωρίς στάση για τον τίτλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Πολίτες» πέτυχαν την 18η συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις, αυτή τη φορά επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Ασταμάτητη η Μάντσεστερ Σίτι οδεύει με σιγουριά στην κατάκτηση του φετινού τίτλου, καθώς σήμερα νίκησε στο Λονδίνο και την Άρσεναλ με 1-0, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Premier League, και αύξησε στους δέκα τους βαθμούς της διαφοράς από τους διώκτες της. Η απίστευτη ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έφθασε στη 18η στη σειρά νίκη (!), σε όλες τις διοργανώσεις, με το γκολ του Ραχίμ Στέρλινγκ μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα. Στο μεταξύ, η Λέστερ ξεπέρασε το εμπόδιο της Αστον Βίλα, στο Μπέρμιγχαμ και το «Βίλα Παρκ», νίκησε με 2-1. Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς ήταν καλύτερη και κατέκτησε δίκαια τους τρεις βαθμούς. Νωρίτερα, συνέχισε να εντυπωσιάζει τη φετινή σεζόν η Γουέστ Χαμ, καθώς νίκησε την Τότεναμ με 2-1 και παραμένει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, κυνηγώντας πάντα το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League την επόμενη σεζόν. Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες πήρε τη νίκη με τα γκολ των Μάρκος Αντόνιο (5') και Τζέσε Λίνγκαρντ (47'), ενώ οι «Σπερς» κατάφεραν μόνο να μειώσουν στο 64ο λεπτό με τον Λούκας Μόουρα.