Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Εντυπωσιακός ο ρυθμός με τον οποίο προχωρούν οι εμβολιασμοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου για την COVID-19. Μείωση καταγράφουν οι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα.

Περισσότεροι από 17,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Κυριακή, καθώς μειώνεται ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων και των νέων κρουσμάτων κορονοϊού.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι άλλοι 215 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, λιγότεροι από τους 445 θανάτους που ανακοινώθηκαν το Σάββατο.

Συνολικά 120.580 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Βρετανία από τον ιό. Οι θάνατοι που καταγράφονται κατά μέσο όρο τις τελευταίες 7 ημέρες μειώθηκαν κατά 27%.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 9.834 νέα κρούσματα αναφέρθηκαν το τελευταίο 24ωρο, λιγότερα από 10.406 που ανακοινώθηκαν το Σάββατο.