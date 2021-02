Αθλητικά

Νίκη με ανατροπή για την Αϊντχόφεν

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Φίτεσε με γκολ στα τελευταία λεπτά.

“Καρδιοχτύπησε” η Αϊντχόφεν κόντρα στη Φίτεσε, αλλά κατάφερε να φθάσει στη νίκη με ανατροπή (3-1), για την 23η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις από το 4ο λεπτό από τον Μπόρχα, αλλά στη συνέχεια ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο του ματς και νίκησε με τα γκολ των Γκέτσε (86', 88') και Μάλεν (66').

Η ομάδα του Ρόγκερ Σμιντ αγωνίστηκε με τους: Μβόγκο, Ντάμφρις, Μπαουμγκάρντι, Βιεργκέβερ (89' Τέζε) Ροζάριο, Μάουρο Τζούνιορ (65' Τόμας), Σανγκαρέ, Γκουτιέρες (46' Μάλεν), Φέιν (46' Μαξ), Ζάχαβι, Βέρτεσεν (65' Γκέτσε).